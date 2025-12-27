Mustafa Gürsel: 'Şapkamızı önümüze koyacağız'

Haberler

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyun anlamında eksiklik olmadığını ancak az gol attıklarını belirterek, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade etti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sivasspor maçının ardından, "Şapkamızı önümüze koyup neleri daha iyi yapmamız gerektiğine bakacağız. Oyunsal olarak eksikliklerimiz yok ama az gol atıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürel, "Maçı isteyen takım kazandı. Oyun olarak dengeli oyundu. Değerlendireceğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maça coşkumuzu ve isteğimizi yansıtamadık. Bazen iyi oynamak yetmiyor. İyi mücadele etmek lazım. Ligin ilk yarısı bitti. 26 puandayız. Şapkamızı önümüze koyup neleri daha iyi yapmamız gerektiğine bakacağız. Oyunsal olarak eksikliklerimiz yok ama az gol atıyoruz. İkinci yarı iyi bir Bandırmaspor izletmek istiyoruz. Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bu ligde hedefsiz takım yok. Her maç önemli ancak ligin ikinci yarısı daha zor olabiliyor. Bu ligde her şey değişebiliyor. Devre arasına moralli bir şekilde girmiyoruz o konuda üzgünüz. Yeniden ayağa kalkacağız. Önemli olan ligin sonunda neler yaptığımız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
