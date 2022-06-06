Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor'da - Haberler

Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Gürsel Spor Haberler

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