Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor'da - Haberler

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Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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