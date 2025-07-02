Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nın ikinci günü, Konya'da heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışın startı, yerel spor yetkilileri tarafından verilirken, vefat eden bisikletçi Mustafa Ayyorkun anısına saygı duruşu yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nın ikinci gününde yarış heyecanı, Konya'da devam ediyor.

Organizasyon kapsamında düzenlenen para bisiklet yarışının startı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Yavaş ve Para Bisiklet Kurul Başkanı Ahmet Bozdam tarafından verildi.

Start öncesinde, 4 Haziran'da İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonucu vefat eden bisikletçi Mustafa Ayyorkun'un anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası, yarın 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerindeki yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Spor
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