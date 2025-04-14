Mustafa Alper Avcı Mağlubiyeti Değerlendirdi

- Mustafa Alper Avcı: "Ne oyunla, ne de rakibe karşı gösterilen dirençle alakalı konuşacak bir şey yok"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı:

"Süper Lig'de teknik direktör olmak bana göre birçok ligde takım çalıştırmaktan daha değerli"

"Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif alan oyuncularımız var"

İSTANBUL - Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Eyüpspor karşısında elle tutulur bir futbol sergileyemediklerini dile getirerek, "Ne oyunla alakalı ne de rakibe karşı gösterilen dirençle alakalı konuşacak bir şey yok" dedi. Takım içerisinde birçok değerli genç oyuncuya sahip olduklarını da aktaran Avcı, "Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif alan oyuncularımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Çok fazla konuşabilecek bir şey yok ne yazık ki. Rakibimiz Eyüpspor'u tebrik ediyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Arda hoca gurur duyduğumuz bir teknik adam. Biz, geçtiğimiz haftaların aksine sahada kötü bir görüntü verdik. Daha önceki mağlubiyetlerden sonra konuşmalarımızda mutlaka elle tutulur yanlarımız vardı. Ama bugün ne oyunla alakalı ne de rakibe karşı gösterilen dirençle alakalı konuşacak bir şey yok. Oyuncularımız da biz de üzgünüz. Yüz kızartıcı bir skor aldık. Sorumluluğu kendime alıyorum. Maalesef bir direniş gösteremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Avrupa'ya gitme yolunda da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif alan oyuncularımız var"

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de altyapı antrenörlüğü görevi sonrası Adana Demirspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, "Bu yola çıkarken ekibe, camiaya neler katabiliriz diye geldik. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif alan oyuncularımız var. Genç oyuncularımızın gelişimi adına önümüzde bir süreç var. Elimizden geldiğince kulübün yararına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Süper Lig'de teknik direktör olmak bana göre birçok ligde takım çalıştırmaktan daha değerli. Bu görevi veren, bize layık gören herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.