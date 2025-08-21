Muşspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Muşspor, sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, basın mensuplarına, sezonun ilk maçında taraftarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Çardak, "Afyon ve Bolu kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla takımımızı yeni sezona hem taktiksel hem mental, hem de fiziksel olarak hazırlamanın planını yaptık. Başarılı ve keyifli bir kamp süreci yaşadık. 5 hazırlık maçı yaptık." dedi.

Takımının fiziksel kaliteyi kısa sürede yakalayacağını düşündüğünü ifade eden Çardak, şunları kaydetti:

"Yeni gelen oyuncularımızda eksiklikler var. Bu eksiklerin tamamlanmasını sağlayacağız. 35 günlük kampta Mardin 1969 Spor maçına çok keyifli bir şekilde hazırlandık. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmekte. İnşallah, geçen sene dolu dolu yaşadığımız ve mutlu sonla bitirdiğimiz hikayeyi tekrarlayacağız. Yeni gelen oyuncularla standartları yükselterek görmek istediğin oyun felsefesini sahaya yansıtma planlarımız var. Bu maçta da konsantre olup 3 puanla lige başlamak istiyoruz."