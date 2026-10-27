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Muşspor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-1 yenip 4. eleme turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Muşspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek 4. eleme turuna yükseldi. Muşspor ilk yarıda Cem Çelik'in penaltıdan, Ferdi Burgaz'ın ise 19. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti; Mersin'in 81. dakikadaki golü yetmedi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Muşspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek tur atladı.

Mersin Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Hakan Aktaş düdük çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 13. dakikada penaltıdan Cem Çelik, 19. dakikada ise Ferdi Burgaz ile goller bulan Muşspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Mersin temsilcisi maçın 81. dakikasında Oğuzhan Erdoğan ile 1 gol bulsa da Muşspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Muş ekibi, adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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