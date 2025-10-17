Haberler

Muşspor-Yeni Malatyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Muşspor-Yeni Malatyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'nda 19 Ekim Pazar günü Muş'ta oynanacak Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hakem Lütfullah Aslan olacak. Maç, saat 13.00'da başlayacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup dokuzuncu haftada Muş'ta oynanacak Muşspor- Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak olan dokuzuncu hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 19 Ekim Pazar günü Muş Şehir Stadı'nda oynanacak olan Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Diyarbakır Bölgesi Klasman Hakemi Lütfullah Aslan yönetecek.

Aslan'ın yardımcılıklarını Muğla Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman ile Burdur Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Tunç yapacak.

Karşılaşmada, Aydın Klasman Hakemi Mehmet Can Koç ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Muşspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması saat 13.00'da başlayacak. - MALATYA

