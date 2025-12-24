Haberler

Muşspor'dan golcü transferi

Muşspor, ligin ilk yarısında Menemen FK formasıyla 10 gol atan forvet oyuncusu Seçim Can Koç ile transfer anlaşması sağladı. Kulüp başkanı Fatih Cengiz, transferin takıma hayırlı olmasını diledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Sarı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında Menemen FK formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken forvet oyuncusu Seçim Can Koç'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ilk yarısında attığı 10 golle öne çıkan Seçim Can Koç ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, yeni transferin takıma hayırlı olmasını dilerken, başarılı santrforun sarı-beyazlı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti. Golcü oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. - MUŞ

