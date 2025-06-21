Muşspor'da Düğün ve Sözleşme Bir Arada

Muşspor'da Düğün ve Sözleşme Bir Arada
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Muşspor'un genç futbolcusu Cem Çelik, Mekselina Çelik ile evlenirken, kulüp başkanı Fatih Cengiz düğün töreninde nikah şahidi oldu ve yeni sezon sözleşmesini de imzaladı.

Muşspor Kulüp Başkanı Fatih Cengiz'in jestiyle, Cem Çelik aynı gecede hem evlilik hem de Muşspor için imza atı.

Muşspor'un genç oyuncusu Cem Çelik, hayatını Mekselina Çelik ile birleştirirken, düğün törenine katılan Başkan Cengiz, hem nikah şahidi oldu hem de futbolcuyla yeni sezon sözleşmesini imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Cem Çelik ile Mekselina Hanım'ın düğün törenine katılan Kulüp Başkanımız Fatih Cengiz ve Futbol Şube Sorumlumuz Erdal Alkaş bu özel gecede çiftimizin nikah şahidi oldu. Başkanımız, törende sürpriz bir kararla sporcumuz Cem Çelik ile yeni sezon için anlaşma protokolünü de imzalayarak mutluluğu ikiye katladı. Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Muşspor formasıyla 30 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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