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Muşspor-Bursaspor Maçında 300 Koltuk Kırıldı

Muşspor-Bursaspor Maçında 300 Koltuk Kırıldı
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Muş'ta oynanan Muşspor-Bursaspor karşılaşması sonrası stadyumda yapılan incelemede yaklaşık 300 koltuğun kırıldığı tespit edildi. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hasar gören koltukların yenileriyle değiştirileceğini duyurdu.

Muş'ta geçtiğimiz hafta sonu oynanan Muşspor- Bursaspor karşılaşmasından sonra şehir stadında yapılan incelemede yaklaşık 300 koltuğun kırıldığı tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Muşspor ile Bursaspor karşılaşması Muş Şehir Stadyumuna pahalıya mal oldu. Karşılaşmada iki takım taraftarı arasında yaşanan kısa süreli gerginlikte yaklaşık 300 koltuk kırıldı. Stadyum yetkilileri hasar tespit çalışmalarını tamamlarken, kırılan koltukların yenilerinin takılması için çalışmalara başladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muşspor'un kendi evinde oynayacağı bir sonraki karşılaşamaya kadar kırılan ve zarar gören koltukların yenileri ile değiştireceğini duyurdu.

Muşspor ile Bursaspor karşılaşması sonrası stadyumda hasar tespit çalışması yapan Stat Müdürü Metin Argun, yaklaşık 300 koltuğun kırılıp tahrip edildiğini belirterek, "Muşspor-Bursaspor karşılaşması sırasında tribünlerde taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli gerginlikte yaklaşık 300 koltuğumuz kırıldı ve zarar gördü. Kırılan ve zarar gören koltukları Muşsporumuzun bir sonraki maçına kadar yenileyeceğiz" dedi.

Argun, Muşspor taraftarının centilmen bir taraftar olduğunu belirterek, "Muşsporumuzun taraftarları yıllar sonra profesyonel lige çıkan takımlarını son 3 sezondur gayet centilmence destekliyor. Bu centilmenlikleri ülkede de biliniyor. Stadyumumuz taraftarımızın evidir. Taraftarımız bundan sonraki karşılaşmalardan kendi evlerini korusunlar. Stadyuma zarar verenleri uyarsınlar" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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