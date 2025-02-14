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Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da sinirler bozulmuş durumda. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, gelen bir soru üzerine röportajı terk etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak tur şansını İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı. Karşılaşmanın ardından takım kaptanı ve tecrübeli kaleci Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Yenilgiyi değerlendiren Fernando Muslera, Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"FUTBOLU BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ"

Urugaylı file bekçisi daha sonrasında kendisine yöneltilen "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı?" sorusu üzerine "Şu an futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" yanıtını vererek röportajı terk etti.

Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHakan:

Türk hakemler olmadan gs bu kadar işte. Devlet bu feto kalıntısı mafyaya ne zaman el atacak?

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Galatasaray'dan büyük değilsin. Şampiyonluklar kazandırdın ama Galatasaray'dan fazlasını kazandın. Lig bitse de hocayla başkanı da alıp gitsen keşke.

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Haber YorumlarıCece Cece:

bence bırakma zamanın gelmiş iki net gol çıkardı abdulkerim

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Futbolu bıraksın da kazandığı o kadar transfer paralarını yesin.

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Sen bırakmamaya dirensen de Futbol seni bırakıyor artık maalesef..

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Okan Buruk istifa etmeli , şampiyonlukta gittigidiyor

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

küstüm ya ben oynamıyorum ????????

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Haber Yorumlarıahmet duman:

ne salakça boş bir soru bu adam dünya çapında ülkemizde bulunması şans olan değerli bir kaleci senin eline mikrofon verenlere yazıklar olsun

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