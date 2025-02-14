Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak tur şansını İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı. Karşılaşmanın ardından takım kaptanı ve tecrübeli kaleci Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Yenilgiyi değerlendiren Fernando Muslera, Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"FUTBOLU BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ"

Urugaylı file bekçisi daha sonrasında kendisine yöneltilen "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı?" sorusu üzerine "Şu an futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" yanıtını vererek röportajı terk etti.