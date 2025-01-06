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Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, idmanda takım arkadaşı Lucas Torreira'yı göstererek "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama, Acun Ilıcalı'nın dün akşam Torreira'ya futbol oyunu hakkında "iyi aktör" yorumuna bir yanıt olarak görüldü.

Galatasaray'ın son idmanında Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

"KIVANÇ BURADA AKTÖR"

Uruguaylı kaleci, yanında yürüyen Torreira'yı gösterek kameralara "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı dün akşam Hatayspor maçından sonra Torreira hakkında, "Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti" ifadelerini kullanmıştı.

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

fetoculere bak

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıFerit Er:

Ulkemizin lanetli yeni fetoculeri

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Gözü yaşlı fenerin yeni aktörü acun ağlama

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBükücü:

Türkiye Futbolunun içine ettiler iyice...

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Acuna futbolcular bile msj vermesin. Muhatap almayın. Belki top toplayıcı çocuklar kedi severek Bi msj verebilir.

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Haber YorumlarıBulent null:

toreranin aktorlugu güzel maclarda

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