Galatasaray taraftarını yıkan kare! Muslera, Trabzonspor maçında sahadan sedyeyle ayrıldı
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Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en önemli isimlerinden biri olan kaleci Fernando Muslera, Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sahayı sedyeyle terk etti. Büyük bir üzüntü yaşadığı görülen deneyimli eldiven, yerini Okan Kocuk'a bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera sakatlanarak oyunu terk etti.
SEDYE EŞLİĞİNDE SAHADAN AYRILDI
Muslera, 80. dakikada serbest vuruştan Bakasetas'ın sert şutunu kurtardıktan sonra topu tamamlamak isteyen Bartra'ya da engel olmak istedi. Topu uzaklaştırmayı başaran Muslera, ayağına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından Galatasaray kaptanı için sedye istendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.
TARAFTAR DESTEK VERDİ
Son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak Muslera'nın, oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu görüldü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sedyeyle oyundan çıkan kaptanlarına alkışlarla destek verdi.