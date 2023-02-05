Galatasaray taraftarını yıkan kare! Muslera, Trabzonspor maçında sahadan sedyeyle ayrıldı

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en önemli isimlerinden biri olan kaleci Fernando Muslera, Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sahayı sedyeyle terk etti. Büyük bir üzüntü yaşadığı görülen deneyimli eldiven, yerini Okan Kocuk'a bıraktı.