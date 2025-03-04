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Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı

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Lider Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla aradaki puan farkı 4'e düştü. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera, karşılaşma sonrasında takımı karşısına aldı. Tecrübeli eldivenin soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 kez öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Antalyaspor'u 3-0 yenmesiyle zirvedeki puan farkı 4'e indi. Bu durum sarı-kırmızılılarda krize neden olurken, kaptan Fernando Muslera'nın karşılaşma sonrası soyunma odasıunda arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU HATIRLAYALIM"

Galatasaray'da Kasımpaşa beraberliği ve son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle takım içerisinde toplantı yapıldı. Sarı kırmızılıların tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına bir çağrı yaptı. Sporx'te yer alan habere göre; Muslera, "Hemen kendimizi toparlayalım ve nasıl bir takım olduğumuzu hatırlayalım" dedi.

"ŞAMPİYONLUK BİZE BAĞLI"

38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, sözlerinin devamında "Şampiyonluk hala bizim göstereceğimiz performansa bağlı. 4 puan avantajımız devam ediyor. Bu ligde tüm maçları kazanacak güce ve kaliteye sahibiz. Yeter ki yeteneklerimize inanalım ve konsantre olalım" ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Galatasaraylı futbolcular da Muslera'nın bu konuşmasını baştan sona dikkatle dinledi. Sarı-kırmızılı takımın yıldızları, daha sonra kaptanlarının sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

çin con'un son cırpınışları ..derler ya korkunun ecele faydası yok..istediğiniz kadar konuşun kapasiteniz bu kadar hakemlerke geldiniz buraya kadar ..

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

"Şampiyonluk bize bağlı" demiş, şaka gibi gerçekten. Hakemlerle şampiyon olduklarını bilmiyorlar mı bunlar? Her hafta sürekli penaltılar veriliyor ama tabi bir tane penaltı yetmiyormuş demek ki artık 2 penaltı rakibe kırmızı kart istiyorlar galiba

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

hakemler oldugu sürece okazanırrsınız merak etmeyin

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