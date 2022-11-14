Otobüste Fenerbahçe maçını izleyen Muslera'dan takım arkadaşlarına olay sözler

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray'da keyifler yerinde. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte galibiyet için daha da hırslanan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın takım otobüsünde yaptığı motivasyon konuşması Galatasaray camiasını şampiyonluk yolunda ayağa kaldırdı.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'da keyifler yerinde. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte galibiyet için daha da hırslanan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın takım otobüsünde yaptığı motivasyon konuşması Galatasaray camiasını şampiyonluğa giden yolda ayağa kaldırdı.

Rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine Başakşehir gibi güçlü bir takıma 7 gol atmayı başaran ve lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisine kadar gelen sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası'na gidecek olan Fernando Muslera'nın yapmış olduğu konuşma arkadaşlarınımotive etti.

"FENERBAHÇEYİ GÖRDÜNÜZ"

Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde, Fenerbahçe-Giresunspor maçı heyecanla takip edilirken konuşma yapan tecrübeli file bekçisi," Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." ifadelerini kullandı. Ligin bitmesine daha çok olduğunu belirten Muslera, "Ligin bitmesine daha çok var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz daha iyi oynamaya, bu şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir maçının 76. dakikasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci, Dünya Kupası dönüşü oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.