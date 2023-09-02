Musabeyli Spor Kulübü Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Depremzede Çocuklar İçin Zafer Koşusu Düzenledi

Musabeyli spor kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde depremzede çocuklar için zafer koşusu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Musabeyli spor kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde depremzede çocuklar için zafer koşusu etkinliği düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Musabeyli spor kulübü tarafından Musabeyli'de depremzede çocuklar için zafer koşusu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar yaklaşık bir kilometre yarışarak zafer koşusunu tamamladı. Etkinlikte dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Musabeyli İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, muhtarlar ve depremzede vatandaşlar katıldı. - KİLİS