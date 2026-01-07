Haberler

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, Samsunspor'a karşı çıktığı ilk maçında 2 asistle yıldızlaştı. Hollandalı kanat oyuncusu, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olurken, ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist ile maçın en çok konuşulan ismi oldu. Musaba'nın bu etkili performansı, Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

  • Anthony Musaba, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzasıdır.
  • Anthony Musaba, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı 2 asist yapmıştır.
  • Hollanda basını, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'deki ilk maçındaki 2 asistlik performansını manşetlere taşımıştır.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk karşılaşmada adeta show yaptı. Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı sahaya çıkan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yaptığı iki asistle maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

Musaba'nın, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olması ve ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist, tribünlerden büyük alkış aldı. Hollandalı yıldızın bu etkili başlangıcı, kısa sürede ülkesinde de manşetlere taşındı.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

HOLLANDALI GAZETELER MANŞETLERE TAŞIDI

Musaba'nın performansı Hollanda basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler ve yorumlar:

VI.NL: UNUTULMAZ BİR İZLENİM

Hollanda'nın önde gelen futbol platformlarından Vi.nl, Musaba'nın ilk maçındaki etkisini vurguladı. Haberde, "Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

VOETBALZONE: GÖZ DOLDURDU

Voetbalzone ise Musaba'nın eski takımına karşı sergilediği performansın dikkat çekici olduğunu yazdı: "İki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı."

DRIMBLE: İKİ ASİSTLİK KATKI

Drimble, Samsunspor'un finale çıkamamasında Musaba'nın iki asistlik katkısının belirleyici olduğuna değindi ve "Fenerbahçe, Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti" ifadelerine yer verdi.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

PZC: ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST

Pzc'de ise Musaba'nın iki golün de asistini yapmasına dikkat çekildi ve "Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı" denildi.

"FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI YETENEK" YORUMU

Bazı haberlerde ise Musaba'nın yetenekleri öne çıkarılırken, Hollandalı futbolcunun "Fenerbahçe'nin aradığı profil" olduğuna yönelik yorumlar dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

musamba cumartesi gerçek fenerli olmanı bekliyoruz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYÜKSELEN KARDESLER:

lan oğlum şişirmeyin 2-3 ay sonra yuhlamaya başlarsınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek