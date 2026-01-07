Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, Samsunspor'a karşı çıktığı ilk maçında 2 asistle yıldızlaştı. Hollandalı kanat oyuncusu, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olurken, ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist ile maçın en çok konuşulan ismi oldu. Musaba'nın bu etkili performansı, Hollanda basınında da geniş yankı buldu.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzasıdır.
- Anthony Musaba, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı 2 asist yapmıştır.
- Hollanda basını, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'deki ilk maçındaki 2 asistlik performansını manşetlere taşımıştır.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk karşılaşmada adeta show yaptı. Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı sahaya çıkan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yaptığı iki asistle maçın en çok konuşulan ismi oldu.
Musaba'nın, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olması ve ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist, tribünlerden büyük alkış aldı. Hollandalı yıldızın bu etkili başlangıcı, kısa sürede ülkesinde de manşetlere taşındı.
HOLLANDALI GAZETELER MANŞETLERE TAŞIDI
Musaba'nın performansı Hollanda basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler ve yorumlar:
VI.NL: UNUTULMAZ BİR İZLENİM
Hollanda'nın önde gelen futbol platformlarından Vi.nl, Musaba'nın ilk maçındaki etkisini vurguladı. Haberde, "Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı" ifadeleri kullanıldı.
VOETBALZONE: GÖZ DOLDURDU
Voetbalzone ise Musaba'nın eski takımına karşı sergilediği performansın dikkat çekici olduğunu yazdı: "İki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı."
DRIMBLE: İKİ ASİSTLİK KATKI
Drimble, Samsunspor'un finale çıkamamasında Musaba'nın iki asistlik katkısının belirleyici olduğuna değindi ve "Fenerbahçe, Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti" ifadelerine yer verdi.
PZC: ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST
Pzc'de ise Musaba'nın iki golün de asistini yapmasına dikkat çekildi ve "Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı" denildi.
"FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI YETENEK" YORUMU
Bazı haberlerde ise Musaba'nın yetenekleri öne çıkarılırken, Hollandalı futbolcunun "Fenerbahçe'nin aradığı profil" olduğuna yönelik yorumlar dikkat çekti.