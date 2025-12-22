Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken taraftarları heyecanlandıracak sıcak bir gelişme yaşandı.

MUSABA'NIN TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki tarafın salı günü bir araya geleceği aktarıldı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Öte yandan yıldız futbolcunun bonservisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 6 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.