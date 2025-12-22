Haberler

Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. İki taraf, salı günü bir araya gelecek.

  • Anthony Musaba'nın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.
  • Anthony Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5 milyon euro, Türkiye için 6 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
  • Anthony Musaba, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken taraftarları heyecanlandıracak sıcak bir gelişme yaşandı.

MUSABA'NIN TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki tarafın salı günü bir araya geleceği aktarıldı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Öte yandan yıldız futbolcunun bonservisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 6 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
title