Musa Aydın'dan Yunanistan'a Sert Tepki: 'Kırkpınar Bizimdir'

Musa Aydın'dan Yunanistan'a Sert Tepki: 'Kırkpınar Bizimdir'
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Eski Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yunanistan'ın yağlı güreş kültürünü sahiplenme çabasına karşı çıkarak, Kırkpınar'ın Türk kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı.

Eski Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenme çabasına tepki göstererek, "Kırkpınar bizimdir, yağlı güreş bizimdir" dedi.

Eski Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenmek istemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, "Türk milletinin asırlardır yaşattığı yağlı güreş kültürünü Yunanistan'ın sahiplenme çabası sadece bir yanlış değil, bir tarih ve kimlik gaspıdır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri UNESCO tarafından da Türk kültürel mirası olarak tescillenmiştir. Edirne'de 664 yılı aşkın süredir devam eden bu gelenek, sadece bir spor değil; bir milletin geleneği, onuru, asaleti ve kültürüdür. Kültürü çalmak, sadece bir ismi almak değildir. O kültürü yaşamak, yaşatmak ter dökmek gerekir. Yunanistan'ın yaptığı; terini akıtmadığı emeğinin olmadığı tarihini yazmadığı bir mirası hakkı olmadan sahiplenmeye çalışmaktır. Tarihi çarpıtarak kültür sahibi olunmaz. Yağlı güreş Türk İslam kültürüdür. Medeniyetimizin bir parçasıdır. Tarih boyu böyle idi bundan sonra öyle kalacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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