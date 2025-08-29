Muş Uluslararası Değişim Programı'nda Türkiye Birincisi Oldu

Muş, Uluslararası Değişim Programı'nda Türkiye'nin en başarılı ili oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Değişim Programı kapsamında yapılan başvurularda Muş, elde ettiği başarıyla Türkiye birincisi oldu. Programa 21 proje ile başvuran Muş'un 3 projesi bakanlık tarafından kabul edildi. Bu sonuçla, projeleri onaylanan iller arasında en yüksek başarı oranını yakalayan Muş, Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Değişim Programı, gençlerimize hem kendilerini geliştirme hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı sunan çok önemli bir projedir. Biz de Muş olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için 21 farklı proje hazırladık. Bu projelerden 3'ünün bakanlığımız tarafından kabul edilmesi, Muş'un gençlik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu başarı, sadece rakamsal bir birincilik değildir. Aynı zamanda gençlerimizin ufkunun dünyaya açılacağının, uluslararası platformlarda kendilerini ifade edeceklerinin, yeni dostluklar ve iş birlikleri geliştireceklerinin bir göstergesidir. Kabul edilen projeler sayesinde gençlerimiz farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerde Türkiye'yi temsil edecek, aynı zamanda edindikleri tecrübelerle Muş'a döndüklerinde şehrimizin sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlayacaklardır. Biz gençlerimizin enerjisine, potansiyeline ve üretkenliğine güveniyoruz. Çünkü onların başarıları sadece kendi hayatlarına değil, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine de yön verecektir. Muş'u Türkiye birincisi yapan bu sonuç, gençlerimize verdiğimiz değerin ve onlara sunduğumuz fırsatların en somut meyvesidir" dedi. - MUŞ