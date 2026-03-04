Muş'ta karate antrenmanları hız kesmeden sürüyor

MUŞ (İHA) – Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen karate kursunda çalışmalar, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yeni Spor Salonu'nda açılan karate kursu, yoğun katılımla sürdürülüyor. Farklı yaş gruplarından sporcular, uzman antrenörler eşliğinde disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporculara temel teknikler, savunma ve saldırı kombinasyonları ile kondisyon çalışmaları yaptırılıyor. Fiziksel gelişimin yanı sıra özgüven, disiplin ve takım ruhunun kazandırılmasının hedeflendiği kursa özellikle çocuk ve gençler ilgi gösteriyor. Antrenörler, sporcuların gelişim süreçlerini yakından takip ederek hem teknik hem de mental anlamda destek sağlıyor. Düzenli antrenman programı sayesinde sporcuların performanslarında gözle görülür ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla sürdürülen karate kursunun, ilerleyen dönemlerde de artan katılımla devam etmesi bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı