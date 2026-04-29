Muş'ta kadın voleybolcuların hedefi Türkiye şampiyonasına katılmak

Muş'ta 1071 Anadolu Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye final müsabakalarına hazırlanıyor.

15-17 Nisan'da Van'da düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Bölge Müsabakalarında rakiplerini yenerek bölge birincisi olan voleybol takımı, 8-10 Mayıs'ta Elazığ'da yapılacak Türkiye yarı finallerine hazırlanıyor.

Spor salonunda antrenmanlarını sürdüren sporcular, müsabakada başarı elde edip Türkiye şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Takım Antrenörü Ramazan Taş, voleybolda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Sporcularının yoğun bir şekilde müsabakalara hazırlandığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"8-10 Mayıs'ta Elazığ'da yapılacak Türkiye yarı finallerine hazırlanıyoruz. Diyarbakır, Gaziantep ve Erzincan'dan rakiplerimizle yapacağımız müsabakalarda birinci olmayı hedefliyoruz. Bu turu geçersek Türkiye finallerine kalacağız. O azim ve istek sporcularımızda fazlasıyla var."

Takım kaptanı Zeynep Er ise "Amacımız Muş'u güzel bir şekilde temsil etmek ve Muşlu kızlarımızın gücünü bütün Türkiye'de yaymaktır. Büyük emek ve desteklerle buraya geldik. Takım olarak biz de 'Filenin Sultanları' olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
