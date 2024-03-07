Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Yerel Eylem Derneği tarafından Avrupa Birliği destekli düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor.

Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Varto Yerel Eylem Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, Varto Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları arasında devam etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen voleybol turnuvasında Varto ilçe Milli Eğitim çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü Takımını 3-0 mağlup etti.

Yapılan sportif faaliyetlerle ilgili bilgi veren Varto Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Fevzi Çakır, "Deneğimizin faaliyetleri 2024 yılının birinci ayında başladı. Dokuzuncu aya kadar devam etmektedir. Bu faaliyetler içerisinde kitap okuma, satranç, futbol ve voleybol yarışmaları, robotik kodlama sınıfı, bilişim sınıfı, müzik sınıfı, Avrupa gezisi, yurt içi gezisi bulunmaktadır. Bizim derneğimizin finansmanının tamamını Avrupa Birliği karşılıyor. Derneğimiz şu anda voleybol çalışması yapmaktadır. Bu günkü maçlarımız İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynandı. Bundan sonraki maçımız ise jandarma ile kaymakamlık çalışanları arasında olacak. Yarın final maçımız olacak" dedi.

İlçede gençlik merkezinin kurulmasının ardında sportif faaliyetlerin yapılması için hızlıca çalışma başlattıklarını söyleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murad Aktaş ise "Kaymakamlığımız ile derneğimizin katkıları ile gençlik merkezimizde sportif faaliyetlerin yapılmasına öncelik verdik. Bu konuda emeği geçen başta Kaymakamımız Musa Ayyıldız'a ve Dernek Başkanımız Fevzi Çakır'a katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan maçlar sonrasında finale kalan takıma ise kupasının Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız tarafından verileceği belirtildi. - MUŞ