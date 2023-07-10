Muş'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Güreş Grup Müsabakaları, 14 ilden 272 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, müsabakaların Osman Bayraktar ve diğer deprem şehitleri adına düzenlendiğini belirtti.

Muş'ta, Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Güreş Grup Müsabakaları 14 ilden 272 sporcunun katılımıyla başladı.

Spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Osman Bayraktar ve diğer deprem şehitleri adına güreş müsabakaları düzenlendiklerini söyledi.

Organizasyona 14 ilden yaklaşık 60 idareci ve antrenörün himayesinde 272 sporcunun katıldığını belirten Taşdemir, "Müsabakalar 3 gün sürecek. Osman Bayraktar ve diğer deprem şehitlerimizin ismini taşıyan bu müsabaka çok anlamlı. Geçen haftalarda da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştık." dedi.

Kentin sportif etkinliklerle daha fazla anılacağını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yüzmeden güreşe kadar birçok branşta faaliyetlere ev sahipliği yapamaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler ilimizin ekonomisine katkıda bulunacak. Sporcuların konaklamasından, iaşesine kadar her şeylerini karşılıyoruz. Bu da ilimizin kültürüne, sanatına, gelişmişliğine katkıda bulunacaktır. Katılım sağlayan tüm illerimize teşekkür ederiz."