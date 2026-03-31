Hasköy Gençlik Merkezi'nde milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kosova ile deplasmanda oynadığı karşılaşma, Muş'un Hasköy ilçesinde büyük bir heyecanla takip edildi. Ay-yıldızlı ekip sahadan 1-0 galip ayrılırken, gençlik merkezinde zafer coşkusu yaşandı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hasköy Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda maçı izlemek üzere bir araya gelen gençler, karşılaşma boyunca tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Türkiye'nin attığı golle öne geçmesi, salonda sevinç gösterilerine neden oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Türkiye'nin 1-0'lık galibiyeti Hasköy'de coşkuyla kutlandı. Gençler, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolundaki önemli galibiyetini alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da gençlerle birlikte maçı takip ederek heyecana ortak oldu. Kılıç, bu tür etkinliklerin gençler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, milli takımın başarısının herkesi gururlandırdığını ifade etti. - MUŞ

