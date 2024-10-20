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Muş Spor ve 23 Elazığ FK Beraber Kalıyor

Muş Spor ve 23 Elazığ FK Beraber Kalıyor
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TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta mücadelesinde Muş Spor, evinde 23 Elazığ FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta dikkat çeken olay ise 23 Elazığ FK'dan Güney Sağır'ın 90+2. dakikada kırmızı kart görmesiydi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 7. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı 23 Elazığ FK ile 0-0 kaldı.

Hakemler: Melih Aldemir, Recep Tayip Keleş ve Fatih Etirli

Muş Spor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Akın Akman, İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Tuğkan Kamışoğlu dk. 89), Umut Karataş (Ahmet Sun dk. 46), Cem Çelik (Ebu Sıddık Çelik dk. 46), Noyan Öz (Taha Ahmet Balsu dk. 76), Yusuf Yıldırım

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Güray Fırat (Kubilay Eren Şahin dk. 71), Ulaş Yılmaz, Muzaffer Doğan, Güney Sağır, Burak Konaç (Hüseyin Akın Aydın dk. 46), Emin Altunay, İlyas Kahraman, Sezer Kahraman, Haktan Yüce (Mert Kurt dk. 89), Musa Bulut (Burak Kaan Sezgin dk. 61)

Kırmızı kart: Güney Sağır (dk. 90+2) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: İlker Günaslan, Ahmet Sun, Muhammed Fatih Yıldırım (Muş Spor), Burak Konaç, Kubilay Eren Şahin, Emin Altunay (23 Elazığ FK) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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