Muş Spor, Menemen FK'yı Uzatmalarda Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Muş Spor, sahasında Menemen FK'yı normal süresi 0-0 biten maçta uzatma dakikalarında Oğuzhan Akgün'ün golüyle 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Enver Aydın, İsmail Ertunç, Giray Kara

Muş Spor Kulübü: Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Mert Kula, İlker Günaslan (Yusuf Yıldırım dk. 62), Emirhan Kayalar, Serkan Odabaşoğlu, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 62), Emirhan Karagülle (Cumali Bişi dk. 78), Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 69), Oğuzhan Akgün (Ahmet Tekin dk. 111), Ahmet Sun (Onur Ramazan Toprak dk. 62)

Yedekler: Abdülkadir Taşdan, Ozan Resuloğlu, Yunus Toplu, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Fatih Çardak

Menemen FK: Emir Akay, Eren Fansa, Onur Akdeniz, Hakan Selim Yıldız, Fırat Arslan (Emirhan Yılmaz dk. 83), Yunus Emre Karagöz, Alican Özfesli (Ahmet Dede dk. 22), Mustafa Can Birol (Ömer Ökte dk. 117), Burak Enes Yıkıc (Enver Büyükdere dk. 58), Alper Efe Pazar, Seçim Can Koç

Yedekler: Sertan Sevener, Çağan Taş, Ömer Ökte, Enver Büyükdere

Teknik Direktör: Bilal Kısa

Gol: Oğuzhan Akgün (dk. 97) (Muş Spor Kulübü)

Kırmızı kart: Serkan Odabaşoğlu (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Bilal Budak (Muş Spor Kulübü), Onur Akdeniz, Eren Fansa Mustafa Can Birol, Hakan Selim Yıldız (Menemen FK) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
