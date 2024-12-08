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Muş Spor, Kuşadası Spor'u 1-0 Mağlup Etti

Muş Spor, Kuşadası Spor'u 1-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Kuşadası Spor Kulübü'nü 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Taha Ahmet Balsu kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadası Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

Hakemler: Murat Kasap, İsmail Ertunç ve Erdem Tanış

Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Emirhan Kayalar (Halil Yılmaz dk. 64), Muhammed Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun (Umut Karataş 90+3), Metin Yüksel, Tuğkan Kamışoğlu (Kadir Torbacı dk.74), İlker Günaslan, Cem Çelik (Ebu Sıddık Çelik dk. 64), Taha Ahmet Balsu (Yakup Alkan dk. 64), Yusuf Yıldırım

Kuşadası Spor Kulübü: Miraç Fatih Değirmenci, Ender Kalkan, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar (Ferhat Öztaşdelen dk. 78), Serkan Yola, Eyüp Oskan, Emir Şenocak (Mirzacan Yıldırım dk. 78), Muhammet Sait Özvardar (Hüseyin Cihan Avcu dk. 68), Yunus Emre Dursun, Muhammet Fatih Öztekin (Bilal Selamet dk. 90+4), Batuhan Özduran

Gol: Taha Ahmet Balsu (dk. 42) (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Ahmet Sun (dk. 45+2) (Muş Spor Kulübü), Muhammet Sait Özvardar (dk. 45+2), Ferhat Öztaşdelen (dk. 90+1) (Kuşadası Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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