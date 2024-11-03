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Muş Spor - Bornova 1877 Maçında Eşitlik: 1-1

Muş Spor - Bornova 1877 Maçında Eşitlik: 1-1
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Nesine 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Muş Spor, sahasında Bornova 1877 ile karşılaştı. Maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. Muş Spor'un golünü Muhammed Fatih Yıldırım, Bornova 1877'nin golünü ise Murat Arslan attı.

Nesine 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 ile 1-1 kaldı.

Hakemler: Gökhan Özbulut, Servet Bozkurt ve Sadettin Ebrar Balcı

Muş Spor: İlker Günay, Fatih Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun (Safa Ali Memnun dk. 86), Ebu Sıddık Çelik (Kadir Torbacı dk. 67), Metin Yüksel, İlker Günaslan, Cem Çelik, Taha Ahmet Balsu, Noyan Öz (Halil Yılmaz dk. 19)

Bornova 1877: Bartu Kaya, Yunus Emre Korkmaz, Murat Arslan, Mustafa Çalışkan (Berkay Eyolcu dk. 70), Sabahattin Destici (Emircan Koku dk. 89), Mustafa Hakkı Peker (Mustafa Yiğit Turğut dk. 89), Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Batuhan Altın dk. 89), Yasin Uzunoğlu, Kerem Hayta, Utkan Gökçen (Mete Şentürk dk. 56)

Goller: Muhammed Fatih Yıldırım (dk. 45+3) (Muş Spor), Murat Arslan (dk. 37) (Bornova 1877)

Sarı kartlar: Kadir Torbacı, Taha Ahmet Balsu (Muş Spor), Yunus Emre Korkmaz, Berkay Eyolcu (Bornova 1877) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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