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Muş haberi! Cirit takımları bu kez Dede Korkut Şölenleri için at bindi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muş haberi! Cirit takımları bu kez Dede Korkut Şölenleri için at bindi

Muş spor haberine göre Bu yıl 26.'sını düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde düzenlenen cirit müsabakalarının final karşılaşması yapıldı.

Bu yıl 26.'sını düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dahilinde düzenlenen cirit müsabakalarının final karşılaşması yapıldı.

Belediye Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Adnan Bayram, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile vatandaşlar takip etti.

15 Temmuz ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut'a özel icra edilen müsabakalarda kazanan dostluk olurken müsabakalar sonunda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kulüp başkanları Vahdettin Topyay ve Cafer Yurtsever'e günün anısına kupalarını takdim ettiler.

Kulüp başkanlarına kupa takdiminin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından Vali Epcim, Milletvekili Battal, Belediye Başkanı Pekmezci ve İl Başkanı Polat'a cirit sporuna yaptıkları katkılardan dolayı şükran plaketi takdimi yapıldı.

Takdimlerin ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Pekmezci, "Bugün burada Dede Korkut Şölenlerimiz dolayısıyla düzenlediğimiz cirit müsabakalarının finalini izliyoruz. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya gelen yiğitlerin torunlarının bugün Bayburt'ta ciritle iştigal etmeleri ve onu yerine getirmeleri bizim için sonsuz bir mutluluk. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayburt Valisi Epcim de gösterdikleri başarılı oyundan dolayı ciritçileri tebrik ederek cirit sporunu yaşatmak için Bayburt'ta bir karar aldıklarını belirtti ve yeni cirit sahasının yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl özel idaresine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise yaptığı konuşmada yeni cirit sahasının yapımında emeği geçen ve cirit sporuna verdikleri desteklerden dolayı Bayburt Valisi Epcim, Milletvekili Battal, Belediye Başkanı Pekmezci ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Polat'a teşekkür ederek cirit sahası için 500 kişi kapasiteli bir tribün temini için destek istedi.

Milletvekili Battal ise cirit sahasının tribün sosyal donatıları için çalışmaların sürdüğünü belirterek en kısa sürede tamamlanması için gayretlerinin devam ettiğini söyledi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hükmü Pekmezci Milletvekili Dede Korkut Bayburt Spor Haberler

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