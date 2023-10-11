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Muş 1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Muhammed Fatih Yıldırım ve Ahmet Abdullah Çakmak'ın attığı gollerle galip gelen Muş 1984 Muşspor, bir üst tura yükseldi.