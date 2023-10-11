Muş 1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Muhammed Fatih Yıldırım ve Ahmet Abdullah Çakmak'ın attığı gollerle galip gelen Muş 1984 Muşspor, bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Ugurcan Gökler, Yakup Keçeci, Selçuk Gökgöz
Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Efe Karaoğlu, Muhammet Fatih Yıldırım, Osman Kocaağa, Kadir Yazıcı (Mehmet Aslanboğa dk. 63), Mahsun Çapkan, Kaan Güdü, Ahmet Abdullah Çakmak (Bertuğ Başdemir dk. 64), Emircan Birinci (Halil İbrahim Tuna dk. 76), Uğurcan İkikardeş (Furkan Gedik dk. 63), İsa Nalbant (Eray Pazar dk. 45)
Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü: Onur Güney, Murat Şenel (Muhammet Mirac Toklu dk. 75), Osman Boz, Doğukan Bad, Özkan Arda Kurtuluş (Ferdi Konak dk. 55), Muhammet Enes Şebelek, Sefer Kanıtemiz, Mete Han Genç, Furkan Polat (Doğancan Aynacı dk. 55), Enes İslam İlkin, Sarp Ekinci
Goller: Muhammed Fatih Yıldırım (dk. 32), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 50) (Muş 1984 Muşspor)
Kırmızı kart: Muhammet Mirac Toklu (dk. 90) (Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ulaş Ulusan (Teknik Direktör), Kadir Yazıcı, (Muş 1984 Muşspor), Murat Şenel, Doğacan Diker (Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü) - MUŞ