Salihlili Mürüvetnur Özkan Türkiye Şampiyonu oldu

Ordu ilinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvetnur Özkan, +70 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Zorlu müsabakalar sonunda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olan başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem okulunun hem de Salihli'nin gururu oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, büyük başarıdan dolayı sporcu Mürüvetnur Özkan'ı, Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA