FENERBAHÇE'NİN Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, "Mutluyuz. Bugün seyirci inanılmazdı. Gerçekten Londra'da Kadıköy havası vardı. Gelen herkesin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadelenin tek golünü kaydeden Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Vedat Muriqi, "Öncelikle çok mutluyuz, çok değerli bir galibiyet aldık. Buraya gelirken Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderimizi belirleyici bir maç olacağını düşünüyordum. Çok dinamik, genç bir takıma karşı oynadık. Burada bu tarz dinamik takımlara da cevap verebileceğimizi gösterdik. Mutluyuz. Bugün seyirci inanılmazdı. Gerçekten Londra'da Kadıköy havası vardı. Gelen herkesin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok değerli bir galibiyet aldık. Artık önümüzde iki lig maçı var. Ondan sonra LASK deplasmanına gideceğiz. Orada da inşallah aynı performansı sergileyip, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'MAÇ MAÇ BAKARSAK DAHA SAĞLIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Sıralamaya dair konuşmak için henüz erken olduğunu ve maç maç ilerlemeleri gerektiğini vurgulayan Vedat Muriqi, şöyle konuştu:

"Şu an aslında bunları konuşmak çok doğru değil çünkü geride 3 maç daha var. Maç maç bakarsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Her maçtan sonra olduğu gibi kazansak da kaybetsek de hocamız sağ olsun yine güzel şeyler söyledi ama tabii soyunma odasında olan soyunma odasında kaldığı için burada onları söyleyemeyeceğim. Hocamız, teknik heyet, futbolcular, herkes gerçekten çok emek verdi ve çok mücadele ettik. Hak ettiğimiz, çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

'İLK DAKİKADAN İTİBAREN ÇOK İNANILMAZ BİR KADIKÖY HAVASI VARDI'

Tribün atmosferinden çok etkilendiğini ve kendilerini deplasmanda hissetmediklerini dile getiren 32 yaşındaki tecrübeli golcü, "İlk dakikadan itibaren çok inanılmaz bir Kadıköy havası vardı. Rakip topu aldığında ıslıklamalar oldu. Gerçekten bugün deplasmanda olduğumuzu hissetmedim açıkçası. Bu da sahaya yansıdı. Çok ateşli, çok güzel bir seyirci vardı. Buradaki gurbetçileri de inşallah iki hafta sonra Avusturya'da bekliyoruz" dedi.

'PREMİER LİG'İN TECRÜBELİ BİR HAKEMİNİN BUNA FAUL ÇALMASI BİRAZ BİZİ ŞAŞIRTTI'

İlk yarıda iptal edilen golüyle ilgili hakemle yaşadığı diyaloğu aktaran ve verilen faul kararına şaşırdığını belirten Vedat Muriqi, "Evet, aslında golü konuştum. İptal etme sebebini "Ben elle dokundun diye gördüm" şeklinde açıkladı. Ben elle dokunmadım, bundan çok emindim. O yüzden kesin gol diye baktım. Sonra ilk yarı bitip devre arasında sahaya çıkarken "Golü niye iptal ettin?" diye sordum. Bana, "El diye iptal ettim ama VAR'dan faul olduğunu söylediler" dedi. Pozisyonu izledim açıkçası; evet, biraz boğuşmuşuz doğrudur ama İngiltere Premier Lig'in tecrübeli bir hakeminin buna faul çalması biraz bizi şaşırttı. Nazar boncuğu olsun diyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı