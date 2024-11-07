Murat Sancak'tan ortalığı karıştıracak bahis sözleri: Dürüstlük, adalet beklemeyin
Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, görevi bıraktıktan sonra ilk kez konuştu ve Süper Lig'deki bahis tartışmasını alevlendiren ifadeler kullandı. Sancak, "Bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye kulüplerini iddiadan çeker, İddaa'yı da kapatırdım. İddaa'nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin'' dedi.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a Murat Sancak'ın başkanlığı bırakmasının ardından yerine Bedirhan Durak geldi. 7 Ekim'de koltuğunu Durak'a devreden Murat Sancak haftalar sonra ilk kez konuştu.
İSTİFA ETMİŞTİ
Murat Sancak, Adana Demirspor'un bu sezon çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet alması sonrası tepkilere daha fazla dayanamayarak görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
"İDDAA'YI KAPATIRDIM"
İstifası sonrası ilk kez konuşan Sancak, "Bütün yetki benim elimde olsa bütün Türkiye kulüplerini iddiadan çeker, İddaa'yı da kapatırdım. İddaa'nın, bahisin olduğu yerde dürüstlük, adalet beklemeyin'' sözleriyle yeni bir tartışma başlattı.
Sıcak Gelişme:
Anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar'ı göstererek isyan etti: Namusuma leke sürdüler, beni burada asın