Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Transfer tahtası açılmayan Adana temsilcisi, Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor FK'ya 3-1 mağlup oldu. 6 yenilgi, 1 beraberlikle son sıraya demir atan Adana Demirspor'da taraftarlar tepkili.

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR

Adana Demirspor'un taraftar grubu olan "Şimşekler" dün yaptığı paylaşımda Başkan Murat Sancak'ı hedef alarak "Ya hallet, ya devret" ifadelerini kullandı. Başkanı Sancak sosyal medya hesabından tepkilere sert cevap verdi.

"50 MİLYON EUROSU OLAN BANA ULAŞSSIN"

Sancak'ın paylaşımında, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini ovuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin" ifadeleri yer aldı.

İşte Sancak'ın o tweeti;