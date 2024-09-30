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Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Bodrumspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası taraftarların eleştirilerine yanıt verdi. "50 milyon eurosu olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim" şeklinde bir tweet atan Sancak, taraftarlara olan tepksisini dile getirdi.

Transfer tahtası açılmayan Adana temsilcisi, Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor FK'ya 3-1 mağlup oldu. 6 yenilgi, 1 beraberlikle son sıraya demir atan Adana Demirspor'da taraftarlar tepkili.

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR

Adana Demirspor'un taraftar grubu olan "Şimşekler" dün yaptığı paylaşımda Başkan Murat Sancak'ı hedef alarak "Ya hallet, ya devret" ifadelerini kullandı. Başkanı Sancak sosyal medya hesabından tepkilere sert cevap verdi.

"50 MİLYON EUROSU OLAN BANA ULAŞSSIN"

Sancak'ın paylaşımında, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini ovuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin" ifadeleri yer aldı.

İşte Sancak'ın o tweeti;

Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Adana Demirspor Adana Spor

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Yorumlar (3)

Barış O. B.:

Arkadaş bu ülkede yetersiz olan herkesin üste çıkma durumu nereden geliyor? Susup, istifa edeceklerine daha çok böbürleniyorlar. Sene sonu küme düşünce zaten kalmayacaksın, hayr ola demiş birde

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Geçen senelerde kirli paralar ve hükümet desteğiyle ligde çıkışlar yaptınız ama şimdi geri ödemelere gelince ve hükümet desteği kesince balon patladı kara paralar elde patladı.

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Tahir Tahin:

Murat sancağı takip etmem, nasıl birisi olduğunu bilmem ama şu demecinden iyi birisi olduğu anlaşılıyor. Bırakın adamı rahat rahat takımı küme düşürsün.

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