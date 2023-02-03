Olaylı maça bir yorum da Murat Sancak'tan! Sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da bir paylaşım geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla verdiği kararlarla maçın önüne geçen Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi" ifadelerini kullandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da konuya dair yorum geldi.

"HAKEM GENEL ANLAMDA İYİYDİ"

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil." dedi.

"BAZI ŞEYTANLAR ADANA'YI SEVMİYOR"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sancak, "Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, binleri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?" ifadelerini kullandı.

İşte Murat Sancak'ın o paylaşımı: