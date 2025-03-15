Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi

Adana Demirspor'un sahibi Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı bir paylaşıma cevap verdi.

ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Galatasaray lehine verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilen Adana Demirspor'a karşı sarı kırmızılı kulüp, 10 Şubat'ta "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." paylaşımını yapmıştı.

Murat Sancak bu paylaşıma bugün (15 Mart) cevap verdi. Sancak paylaşımında, "Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor" yazdı. Sancak kısa süre sonra yazdığını sildi.

İşte Sancak'ın paylaşımı;