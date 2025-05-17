Murat Şahin: 'Oyuncularımın İsteği Benim İçin Önemli'

Murat Şahin: 'Oyuncularımın İsteği Benim İçin Önemli'
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularının isteğinin kendisi için daha önemli olduğunu belirtti. Genç oyunculara süre vermeye devam edeceklerini vurguladı.

- Murat Şahin : "Benim için oyuncularımın isteği önemliydi"

ADANA - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Adana Demirspor maçının ardından, "Benim için bu maçın skorundan çok oyuncularımın maça tutunmaları, istemeleri ve arzuları önemliydi. Oyunu tamamen maç başından sonuna kadar yönlendiren bizdik" dedi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, oyuncularının çabalarından mutlu olduğunu belirterek, "Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarda ve sezonlarda başarılar diliyorum. Benim için bu maçın skorundan çok oyuncularımın maça tutunmaları, istemeleri ve arzuları önemliydi. Oyunu tamamen maç başından sonuna kadar yönlendiren bizdik. Son 2 maçımızı da bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Genç oyuncularımıza süre vermeye devam edeceğiz. Acele etmeye gerek yok, onların da zamanı var. Biz zamanı gelince oyuncularımızın hepsine zaman vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Spor
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