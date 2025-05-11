- Murat Şahin : "Gelecek seneye hazırlanıyoruz"

İZMİR - Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puanın artık bizim için çok önemli olmadığı ve oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek ya da sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, açıklamalarda bulundu. Göztepe taraftarına teşekkür eden Şahin, "Gerçekten inanılmaz bir atmosferde bu maçı oynadık. Biliyorsunuz, küme düşmemiz zaten haftalar önce belli olmasına rağmen biz sadece bu sene bizim için önemli olan, oynayabildiğimiz iyi oyunları oynayıp iyi mücadeleler vererek, yani puanın artık bizim için çok önemli olmadığı ve oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek ya da sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün o yüzden güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bir final havasında gibi bir maç oldu aslında. Bu kadar gidip gelen bir maç olacağını aslında çok düşünmemiştim ama maç içinde bence iki taraf da mücadelesiyle, iyi oyunuyla takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bizim adımıza sevindirici taraf, benim takımımın istediği zaman mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini görmek istiyordum zaten. Onu da bugün başardığımız için mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.