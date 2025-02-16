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Murat Şahin: Galibiyet Öz Güven Getirir

Murat Şahin: Galibiyet Öz Güven Getirir
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Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maç sonrası oyuncularını tebrik etti ve gelecek haftalarda seriye geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Ligde gelecek hafta Sipay Bodrum FK ile karşılaşacaklarını dile getiren Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Oyuncularıma devamlı 'Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir' diyorum. Pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar galibiyet kazanıp sonrasına bakacağız."

"Bu galibiyet bizim için çok önemliydi"

Şahin, bir basın mensubunun "Uzun süre sonra alınan galibiyetin oyuncularınıza öz güven sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu değendirmede bulundu:

"Yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak da bir alışkanlıktır. Takımımız uzun süredir maç kazanamıyor, doğal olarak öz güvenlerinde sıkıntı oluşturuyordu. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Öz güveni getireceğini düşünüyorum ama bir galibiyet her şeyin başı ve sonu değil ama devam ettirebilmemiz için bu morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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