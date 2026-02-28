Murat Kaytaz'dan derbi sözleri: Burası Beşiktaş, herkes rahat olsun

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yendi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMAYA BAŞLADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık." dedi.

"TAKIM SAVUNMASINDA ÇOK İYİYİZ"

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Derbi ve Çaykur Rizespor maçıyla ilgili de konuşan Kaytaz, "Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor. Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık." değerlendirmesini yaptı.

"BURASI BEŞİKTAŞ!"

Murat Kaytaz son olarak, "Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!" yorumunda bulundu.