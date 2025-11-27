Murat Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Başkanı Seçildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Murat Aksu, yeniden başkan seçildi.

Toplantıda, geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, Paralimpik Hareketin Türkiye'de geldiği nokta, Paris 2024'te elde edilen tarihi başarılar ve 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri aktarıldı.

Murat Aksu güven tazeledi

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi. Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu

Abdulkerim Merdan Araz

Gülboy Yakuboğlu

İbrahim Gümüşdal

İbrahim Halil Korkmaz

Mehmet Kocatepe

Ümit Deniz Kurt

Zümrüt Yezdani Kedik

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ali Koray Büyükasar

Eda Elif Özbek

Kürşad Badem

Meral Canlı

Necmettin Aydın

Nesim Turan

Osman Ertöz

Sicil ve Disiplin Kurulu

Asil üyeler

Abubekir Özcan- Başkan

Ömer Emre Kaynak

Numan Akpınar

Yedek üyeler

Bekir Baran Oruç

Cevher Sönmez

Kübra Dursun

Denetleme kurulu

Asil üyeler

Ahmet Cihat Kumuşoğlu-Başkan

Ali Evren Doğru

Belkıs Aktürk

Yedek üyeler

Ahmet Özcan

Nabi Oruç

Selim Kara - İSTANBUL