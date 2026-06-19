Munzur'da kano heyecanı

TUNCELİ'de, Türkiye Kano Federasyonu ile Tunceli Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası yarışlarında, 120 sporcu Munzur Çayı'nın zorlu parkurunda mücadele ediyor.

Türkiye Kano Federasyonu ile Tunceli Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası yarışları, Munzur Çayı'nın yüksek debili sularında devam ediyor. 36 kilometrelik parkuruyla dünyanın en uzun rafting parkurları arasında gösterilen ve Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahip Munzur Nehri'nde oluşturulan slalom parkurundaki organizasyona İstanbul, Antalya, Ordu, Rize, Artvin ve Erzincan'dan gelen 12 kulüpten 120 sporcu katılıyor.

30 HAKEM İLE 10 KİŞİLİK TEKNİK EKİP GÖREV ALIYOR

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 30 hakem ile 10 kişilik teknik ekip görev alıyor. Mavi Köprü mevkisinde debisi yüksek Munzur Çayı'nın akıntısına karşı kürek çeken sporcular, zorlu kapıları en kısa sürede geçerek derece elde edebilmek için yarışıyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyon, hem sporculara teknik açıdan zorlu bir parkur sunuyor hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

'ŞEHİRDE HUZUR VAR, UMUR VE SPOR VAR'

Yarışları takip eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, sporcularla bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu. Vali Şefik Aygöl, yarışmaların 120 sporcuyla devam ettiğini belirterek, "Kano Slalom Bahar Kupası yapıyoruz. 6 vilayetimizden 12 takım ve 120 sporcumuzla başladı, bugün ve yarın devam edecek şekilde çok güzel yarışmalar yapıyorlar. Müsabakaları çok önemsiyoruz. Çünkü yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşandı. Ancak bugün gençler huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyorlar. Munzur'un kenarında huzurlu bir şekilde yarışmalarına katılabiliyorlar. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı