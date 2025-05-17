Muhteşem görüntüler! 670 bin kişilik şampiyonluk kutlaması

Muhteşem görüntüler! 670 bin kişilik şampiyonluk kutlaması
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La Liga'da 28. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken, düzenlenen kutlamalarda otobüs turuna tam 670 bin kişi katıldı.

Espanyol'u 2-0 devirerek La Liga'da bitime iki hafta kala 28. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da kutlamalar devam ediyor.

OTOBÜS TURUNA TAM 670 BİN KİŞİ

Perşembe gecesinden bu yana kutlamalarına aralıksız devam eden Barcelona'da coşku gün geçtikçe büyüyor. Katalan devinde içinde futbolcuların da bulunduğu otobüs, meydanlara inerken oluşan kalabalık sokak ve caddelere sığmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Kalabalıktan dolup taşan cadde ve sokaklarda 670 bin Barcelona taraftarının olduğu belirtildi. Uzun zamandır bu coşkuda şampiyonluk kutlamayan İspanyol devinde futbolcular otobüs üzerinde dans ederek taraftarlara eşlik etti.

İşte şampiyonluk kutlamalarından o görüntüler;

Muhteşem görüntüler! 670 bin kişilik şampiyonluk kutlaması

Muhteşem görüntüler! 670 bin kişilik şampiyonluk kutlaması

Muhteşem görüntüler! 670 bin kişilik şampiyonluk kutlaması

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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