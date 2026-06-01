Aral Şimşir ile Muhammed Şengezer, ilk kez milli formayı giydi

A Milli futbol Takımı'nda kaleci Muhammed Şengezer ile Aral Şimşir, Kuzey Makedonya maçıyla milli formayı ilk kez giydi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile İstanbul'da karşılaşırken, iki futbolcu ilk kez milli takım heyecanı yaşadı. Millilerde kaleci Muhammed Şengezer ile Aral Şimşir, karşılaşmada süre aldı ve ilk kez milli takım formasıyla mücadele etti.

Müsabakanın 63. dakikasında Muhammed, Altay Bayındır'ın, Aral da Can Uzun'un yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı