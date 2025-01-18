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Muhammed Şengezer, Penaltı Kurtararak Takımını Rahatlattı

Muhammed Şengezer, Penaltı Kurtararak Takımını Rahatlattı
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Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 80. dakikada Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltıyı kurtardı ve takımına önemli bir katkı sağladı.

Başakşehir'de file bekçisi Muhammed Şengezer, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın 80. dakikasında Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerin kalecisi Muhammed Şengezer penaltıda gole izin vermedi. Müsabakanın 75. dakikasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muhammed sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

Şengezer, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 Ocak tarihinde deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maçın 90+7. dakikasında Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltıyı da çıkarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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