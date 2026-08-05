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Muhammed Salah, Trabzon’a hareket etti

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Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon’a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla hareket etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla hareket etti.

Bordo-mavili kulübün yeni yıldızı Muhammed Salah, sağlık kontrolleri ve transfer sürecindeki son işlemlerini tamamlamasının ardından Trabzon'a gitmek üzere özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrıldı. Mısırlı futbolcuya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da eşlik etti. İkili, özel uçakla Trabzon'a hareket ederken, Salah'ın Trabzon'a inişinin ardından taraftarlarla buluşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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