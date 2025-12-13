Haberler

Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, 277 gol katkısıyla Premier Lig tarihinde tek bir kulüple bu istatistiği gerçekleştiren ilk futbolcu oldu. Liverpool, Brighton karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, 188 gol ve 89 asist yaparak 277 gol katkısıyla Premier Lig tarihinde tek bir kulüple bu istatistiği gerçekleştiren ilk futbolcu oldu.

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool ile Brighton & Hove Albion, Anfield'da karşı karşıya geldi. Kırmızılar, Hugo Ekitike'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah adına da mücadele ayrı bir önem taşıdı. Maça yedek başlayan Salah, 26. dakikada Joe Gomez'in yerine oyuna dahil oldu ve 60. dakikada Ekitike'nin golünde de asist yaptı. Böylece 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 277 gol katkısına ulaştı. 188 gol ve 89 asistle bu istatistiği yakalayan Mısırlı futbolcu, tek bir takım formasıyla ligde bunu gerçekleştiren ilk futbolcu oldu. Rekor daha önce Manchester United formasıyla 276 gol katkısı yapan Wayne Rooney'e aitti.

Öte yandan Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da Liverpool karşısında müsabakaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

