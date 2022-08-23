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Bingöl spor haberleri | Fenerbahçe, genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı

Spor Haberleri

Bingöl spor haberleri | Fenerbahçe, genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı

Bingöl haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika'nın Westerlo ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika'nın Westerlo ekibine transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Westerlo'ya transferi konusunda Belçika temsilcisiyle anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Henüz 11 yaşında kalbindeki sarı-lacivert sevgiyle kulübümüze ilk adımını atan, 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'mizin kıymetli ismi Muhammed, bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe Belçika Spor Haberler

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