Muhammed Furkan Özbek'den Dünya Rekoru ve Şampiyonluk

DÜNYA Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ve dünya rekoru kırarak 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek , Ankara'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, " Norveç 'te yapılan dünya şampiyonasında çok iyi bir şekilde yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum. 15 yıl aradan sonra rekor kırarak Dünya Şampiyonu olduğum için gururluyum" dedi.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Norveç'in Forde şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 65 kiloda yarışarak; koparmada 145 kilo ile altın madalya, silkmede 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya ve toplamda 324 kiloluk rekorla halterde Türkiye'ye 15 yıl sonra Dünya şampiyonluğu yaşattı. Rekor kırarak Dünya şampiyonu olan Milli halterci Muhammed Furkan Özbek Ankara'da ASKİ Spor İdari Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Özbek'e basın toplantısında ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar eşlik etti. Dünya şampiyonluğuna giden yolda yaşadığı tecrübeleri aktaran Özbek, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Özbek, faydalı bir şampiyona geçirdiğini ve dünya rekoru kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun bir süreçten geçtim. Halter branşında uluslararası federasyonlar tarafından yeni sıkletler belirlendi. Bu sıkletlerde benim kiloma uygun bir sıklet yoktu. ya alta inip kilo vermem ya üste çıkıp kilo almam gerekiyordu. Tam ara sıklette kalmıştım. 65 kiloya düşmeye, olimpik sıkletle yarışmaya karar verdiğimizde bunu yapmamız için 12 kilo vermemiz gerekiyordu ve 3 ayımız vardı. Biz bunu gerçekleştirdik. 3 ay içerisinde profesyonel bir şekilde diyet yapıp kas kaybı yaşamadan 12 kilo verdim ve Norveç'te yapılan dünya şampiyonasında çok iyi bir şekilde yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUK 15 YIL SONRA GELDİ'

15 yıl sonra gelen bir şampiyonluğun gururunu yaşadığını söyleyen Özbek, "Bu şampiyonluğun rekorla birlikte gelmiş olması da bizim ve antrenörlerimizi yoğun çalışmasıyla birlikte oldu. Çok da güzel bir kamp geçirdik. Biz zaten yarışmaya giderken kafamıza rekor kırmak vardı. Aslında bunu 'koparmada' yapmak istiyordum ama ben biraz daha garantici olmak için 'Silkme Total'e nasip oldu. Kafamıza böyle bir düşünce vardı zaten. Çok fazla kilo verdiğim için su kaybı yaşıyordum. Şampiyonaya gitmeden önce bacaklarımda yırtıklar vardı. Ama çok şükür dişimi sıkıp şampiyon olmak nasip oldu" ifadelerinde bulundu.

ABDULLAH ÇAKMAR: MUHAMMED FURKAN ÖZBEK BİR ROL MODEL OLACAK

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in 2028 olimpiyatlarına emin adımlarla gittiğini ifade etti. Çakmar, şöyle konuştu:

"Kendisini burada kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdi. Tabi biz her zaman Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu konuşuyorduk. Artık şunu görüyoruz ki artık Muhammed Furkan Özbek gibi kardeşlerimiz Naim Süleymanoğlu gibi Halil Mutlu gibi bir rol model olacak. Halterde Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'dan sonra yeni bir isim çıkması ve özellikle bizim kulübümüzün bünyesinden çıkması çok önemliydi bizim için. Biz her zaman güreşin lokomotif olduğunu söylüyorduk. Şu an görüyoruz ki halterde en son Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu kendisi. İnşallah sporumuzda halter de artık lokomotif olacak."